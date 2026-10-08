«Паритет» проведёт вебинар по термостойким кабелям ПарСил

Кабельный завод «Паритет» проведёт вебинар, посвящённый новой группе продукции — термостойким кабелям и проводам ПарСил. Онлайн-мероприятие состоится 11 ноября 2026 года, начало — в 11:00 по московскому времени.

Специалисты предприятия расскажут об областях применения и технических особенностях новой продукции. Отдельное внимание будет уделено подбору кабеля КРТ для замены марок, которые больше не представлены на российском рынке.

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Серия ПарСил-180 разработана для подключения оборудования, работающего рядом с источниками тепла или в условиях постоянно повышенной температуры. Рабочий диапазон кабелей и проводов составляет от −60 до +180 °C. В линейку входят различные конструктивные исполнения, в том числе экранированные и бронированные кабели.

Кабельный завод «Паритет» работает на рынке более 35 лет. Предприятие выпускает кабельную продукцию для систем пожарной безопасности, связи и структурированных кабельных систем, промышленных и транспортных объектов. Продукция завода применяется на объектах РЖД и топливно-энергетического комплекса, а также на морских и речных судах.