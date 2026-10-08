«Росатом» представил стратегическое видение развитие индустрии редкоземельных магнитов

Предприятия госкорпорации «Росатом» приняли активное участие в научно-технической конференции «Постоянные магниты: Наука и Технологии. Производство. Применение» (MAGNETECH-2026). Мероприятие было организовано на площадке Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» при поддержке ООО «Росатом МеталлТех» - отраслевого интегратора по направлению «Металлургия» в составе Топливного дивизиона «Росатома».

Развитие в России производства постоянных редкоземельных магнитов, включая полную цепочку — от добычи сырья до выпуска готовых изделий, — критически важно для технологического суверенитета страны. Эта продукция лежит в основе множества высокотехнологичных решений: они незаменимы в электродвигателях для электротранспорта, в генераторах для ветроэнергетики, в приводной робототехнике, в аэрокосмических системах, СВЧ-электронике, медицинском оборудовании и системах автоматизации.

«Спрос на такую магнитную продукцию быстро растет. Наша задача - обеспечить этот спрос отечественной продукцией и сформировать полный производственный цикл», - заявил в своем приветственном слове заместитель Министра промышленности и торговли России Михаил Юрин. По данным Топливного дивизиона «Росатома» подтвержденный спрос на постоянные магниты в России в 2025 году составил более 700 тонн, а в 2026 году он прогнозируется на уровне 800 тонн с перспективой дальнейшего роста.

Ключевым российским проектом в этом секторе промышленности является строительство первого в стране завода по крупнотоннажному производству постоянных редкоземельных магнитов в городе Глазове. Проект реализует Топливный дивизион «Росатома» в лице ООО «Росатом МеталлТех» совместно с правительством Удмуртской Республики.

«В 2028 году мы планируем смонтировать все производственное оборудование нового предприятия в построенном корпусе, в течение 2029 - осуществить отладку и выход на проектную мощность первой очереди – 500 тон в год. Далее мы намерены поэтапно увеличивать производственную мощность завода до 1000 тонн, а затем – до 3000 тонн в год», - сообщил генеральный директор ООО «Росатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

«Новый завод даст толчок к развитию и других промпредприятий региона - это и возможность повышения локализации производства электромобилей на нашем автозаводе, и возможность выпуска электродвигателей с отечественными магнитами на базе Сарапульского электрогенераторного завода. Важно, что с созданием нового завода в Глазове такие перспективы появятся не только у промышленного сектора Удмуртии - они будут доступны и другим регионам нашей страны», - подчеркнула в своем видео обращении к участникам конференции врио главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

В ходе панельных дискуссий и тематических сессий участники конференции подробно обсудили вопросы добычи редкоземельных металлов, технологии производства постоянных магнитов и их применение, тенденции мирового рынка, меры государственной поддержки, конкуренцию с зарубежными производителями и другие актуальные темы. Активное участие в этих дискуссиях приняли представители «Росатома». В ходе пленарного заседания спикерами выступили первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» Алексей Дуб и первый заместитель АО «Росатом Недра» Алексей Шеметов.

Всероссийская научно-техническая конференция «Постоянные магниты: Наука и Технологии. Производство. Применение» представляет собой значимое событие для обмена опытом, знаниями и формирования консолидированной базы данных в области редкоземельных магнитов. Масштаб мероприятия охватывает более 50 научных докладов, свыше 200 участников, десятки ведущих научных центров и промышленных компаний. Продолжая традицию конференций прошлых лет, MAGNETECH-2026 посвящена практической реализации проектов по созданию производств полного цикла, развитию отраслей-потребителей, новым технологическим решениям в области магнитных материалов и систем, а также расширению взаимодействия науки, промышленности и государства.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

ООО «Росатом Металлургические Технологии» – единый интегратор направления бизнеса «Металлургия» в составе Топливного дивизиона «Росатом», деятельность которого подразумевает активное продвижение продукции отраслевых предприятий на российском и зарубежном рынках. В задачи интегратора входит развитие существующих и создание новых металлургических производственных мощностей, обеспечивая растущие потребности рынка. Основной деятельностью компании является реализация, развитие и продвижение продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе на российском и зарубежном рынках. https://rosmetaltech.tvel.ru.