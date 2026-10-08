«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией производственный комплекс в Шатуре

Специалисты «Россети Московский регион» подключили к сетям комплекс по производству металлоконструкций в деревне Бородино муниципального округа Шатура. Предприятие изготавливает сварные конструкции для муниципальных заказчиков Москвы и Подмосковья.

Для выдачи объекту 150 кВт мощности энергетики построили трансформаторную подстанцию, воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 100 метров, а также установили линейный разъединитель 10 кВ. Все использованное оборудование - российского производства.

Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит производству нарастить мощности, увеличить складские площади и создать новые рабочие места для жителей округа.