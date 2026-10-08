«Россети Сибирь» повысили надёжность электроснабжения в двух районах Алтайского края

Алтайские энергетики завершили ремонт линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт (кВ), которая обеспечивает электроснабжение жителей и предприятий в Первомайском и Тальменском районах Алтайского края.

Двухцепная ЛЭП протяжённостью 55 километров имеет важное значение. Кроме жителей, от неё запитаны сельскохозяйственные предприятия и животноводческие комплексы, сосредоточенные в двух районах региона.

В рамках ремонтной кампании этого года энергетики провели капитальный ремонт ЛЭП с обновлением основных элементов. Специалисты заменили 144 подвесных изолятора на новые с улучшенными характеристиками, расчистили от лишней растительности просеку площадью 18 гектаров и заменили одну железобетонную промежуточную опору.

«Участок, где проводились работы по замене опоры, находится на краю поля в глубокой низине. Это несколько осложнило доставку материалов и тяжёлой техники к месту установки опоры – техника проваливалась в мягкий грунт. Но персонал с поставленной задачей справился в установленные сроки. Все работы были выполнены своевременно и профессионально», – отметил начальник службы высоковольтных линий производственного отделения Северо-Восточные электрические сети филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» Александр Литвинов.

Ремонт и техническое обслуживание энергообъектов специалисты ведут на всей территории Алтайского края. Энергетики ремонтируют высоковольтные ЛЭП, распределительные сети, подстанции всех классов напряжения, расчищают просеки в охранных зонах линий электропередачи. Техническое обслуживание и ремонт энергообъектов необходимы для качественного и надёжного электроснабжения потребителей.