«Россети Сибирь» завершили технологическое присоединение водозабора в Кемеровском муниципальном округе
В деревне Осиновка энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго — РЭС» завершили работы по присоединению к электрическим сетям нового водозабора, который закроет потребность жителей в питьевой воде. Надежную и бесперебойную работу инфраструктурного объекта обеспечит новая трансформаторная подстанция мощностью 160 кВА.
Для ее подключения энергетики смонтировали 460 метров провода напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, установили 8 опор линии электропередачи и прибор учета трансформаторного включения.
Долгое время жители деревни пользовались водой из старой скважины или бурили собственные на приусадебных участках, но к качеству питьевой воды из этих источников возникало много вопросов. Новый гидроузел оснащен комплексом очистки воды по 27 показателям и соответствует санитарным требованиям. Водозабор состоит из двух скважин глубиной по 114 метров. Помимо этого, объект включает в себя станцию водоподготовки и павильоны для скважин, два резервуара чистой воды по 100 кубических метров каждый, резервуар для производственных стоков и систему трубопроводов.
«В Осиновке решим одну из самых острых проблем. Жители жаловались на качество водоснабжения годами, и мы начали строительство нового водозабора. В ноябре планируем запустить объект в эксплуатацию», — прокомментировал заместитель главы Кемеровского муниципального округа по строительству Андрей Бахур.