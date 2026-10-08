«Россети Сибирь» завершили технологическое присоединение водозабора в Кемеровском муниципальном округе

В деревне Осиновка энергетики филиала «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго — РЭС» завершили работы по присоединению к электрическим сетям нового водозабора, который закроет потребность жителей в питьевой воде. Надежную и бесперебойную работу инфраструктурного объекта обеспечит новая трансформаторная подстанция мощностью 160 кВА.

Для ее подключения энергетики смонтировали 460 метров провода напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, установили 8 опор линии электропередачи и прибор учета трансформаторного включения.

Долгое время жители деревни пользовались водой из старой скважины или бурили собственные на приусадебных участках, но к качеству питьевой воды из этих источников возникало много вопросов. Новый гидроузел оснащен комплексом очистки воды по 27 показателям и соответствует санитарным требованиям. Водозабор состоит из двух скважин глубиной по 114 метров. Помимо этого, объект включает в себя станцию водоподготовки и павильоны для скважин, два резервуара чистой воды по 100 кубических метров каждый, резервуар для производственных стоков и систему трубопроводов.