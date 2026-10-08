На энергоблоке №7 АЭС «Тяньвань» в Китае начат энергопуск

8 октября 2026 года в 02:11 по пекинскому времени (21:11 мск 7 октября) на энергоблоке № 7 АЭС «Тяньвань», сооружаемой в Китае по российскому проекту АЭС с реакторами ВВЭР-1200, осуществлен самый важный этап пусковых операций – начался энергопуск и блок выдал первые киловатты электроэнергии в энергосистему страны. Все системы блока отработали в штатном проектном режиме.

«Энергопуск седьмого блока Тяньваньской АЭС – это очередная победа команды российских и китайских специалистов. Наше партнерство, длящееся не одно десятилетие, позволяет с уверенностью говорить о дальнейшем успешном продолжении нашей работы – впереди реализация не менее амбициозных планов по запуску еще трех блоков проекта ВВЭР-1200», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Этап энергопуска включает комплекс мероприятий по постепенному подъему мощности реактора несколькими ступенями от 1 % (достигается при физическом пуске) до уровня мощности, обеспечивающего начало выработки электроэнергии (25 % от номинальной) и далее до уровня мощности, обеспечивающего готовность блока к опытно-промышленной эксплуатации (50 % от номинальной). При достижении мощности реактора до величины примерно 25 % от номинальной становится возможным впервые включить турбогенератор блока в сеть (т.к. только с такой мощности парогенераторы энергоблока вырабатывают достаточно пара для запуска турбины и обеспечения нормального режима ее работы). Далее следует длительный этап постепенного набора мощности до номинальной в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока, после чего стартует его коммерческая эксплуатация и двухгодичная гарантийная эксплуатация.

АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и №8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф-монтаж, шеф-наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года.

Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 на АЭС «Тяньвань» успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющую компанию АО «Атомстройэкспорт», Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Около 80 % выручки составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион проектирует и сооружает АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах; оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M); развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.