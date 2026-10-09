Бирюлевская станет одной из самых протяженных линий Московского метрополитена

Принято решение о строительстве еще 12 станций Бирюлевской линии метро. В результате перспективный радиус будет продлен на 40 километров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня мы активно строим Бирюлевскую линию, благодаря которой метро впервые придет в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Протяженность строящегося в рамках первой очереди участка превысит 22 километра, на нем будет 10 станций – от “ЗИЛа” до “Бирюлева”. При этом мэром Москвы Сергеем Собяниным уже принято решение о дальнейшем развитии линии. Она будет продлена еще на 40 километров и пройдет от станции “Бирюлево” по территории Ленинского городского округа Московской области в Щербинку и далее до Коммунарки и Филимонковского района ТиНАО. Всего на новом участке планируется построить 12 станций. Таким образом, Бирюлевская станет одной из самых длинных линий московского метро: ее общая протяженность превысит 62 километра, а количество станций достигнет 22», – рассказал Владимир Ефимов.

Новые станции не только улучшат транспортную доступность, но и станут точками развития прилегающих территорий – здесь появятся дополнительные рабочие места, объекты социальной инфраструктуры, торговые и досуговые центры.

«Открытие первой очереди Бирюлевской линии повысит качество транспортного обслуживания более миллиона человек, которые живут и работают в восьми районах столицы. Кроме того, станции “Царицыно” Замоскворецкой линии и “Кленовый бульвар” Большой кольцевой линии разгрузятся более чем на 30 процентов, а “Технопарк” – более чем на 15 процентов. Пассажиры также получат удобные пересадки на Сокольническую, Троицкую и Солнцевскую линии метро в дополнение к пересадкам на Московское центральное кольцо, БКЛ и Замоскворецкую линию. Всего в перспективе продление метро в Подмосковье существенно улучшит транспортную доступность для 5,7 миллиона человек. Для многих из них ежедневные поездки станут короче на 30–60 минут», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Помимо станций Бирюлевской линии метро, которые расположатся в Московской области, до 2035 года будут построены станции в ТиНАО:

«Маршала Савицкого»;

«Щербинка»;

«Остафьево» с пересадкой на Сокольническую линию;

«Остафьево-2»;

«Еловая»;

«Кедровая» с пересадкой на Троицкий радиус;

«Калиновая»;

«Юрьев ручей»;

«Соколово» с пересадкой на Солнцевскую линию.

Продление метро в Московскую область стало возможным благодаря системной работе по развитию транспортного каркаса столицы. В 2011–2026 годах построили и реконструировали более 270 километров новых линий, открыли 130 станций метро, в том числе Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых планах развития московского метро, в рамках которых до 2035 года предусмотрено продление радиальных линий по семи направлениям. Он также рассказал о строительстве станции «Луганская» Бирюлевской линии метро.

Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Это соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».