До 2030 года на развитие Большого Севморпути направят более 253 млрд рублей

Первый заместитель Министра транспорта Константин Пашков принял участие в пленарном заседании 7-й Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа, которое прошло в Мариинском дворце Санкт-Петербурга.

Его доклад был посвящен развитию технологического контура Трансарктического транспортного коридора: флота, науки и кадров.

«Севморпуть заметно перешел от отдельных проектов к формированию устойчивой транспортной системы. Это видно одновременно по развитию флота, росту международных перевозок и созданию инфраструктуры мониторинга. Главное изменение – расширение международного измерения Трансарктического транспортного коридора», – заявил первый замминистра.

Он отметил, что осенью 2025 года Россия и Китай договорились о развитии перевозок по Северному морскому пути с перспективой увеличения объемов до 20 млн тонн, и уже в октябре первый иностранный контейнерный экспресс совершил транзитный рейс из Поднебесной в Европу через Арктику.

В 2025 году была достигнута рекордная концентрация атомных ледоколов на Северном морском пути – одновременно 8 единиц. Три неатомных ледокола обеспечивали в 2026 году проводку судов к порту Эльга.

Завершилось формирование космического комплекса мониторинга Севморпути. В состав средств наблюдения входят гидрометеорологический спутник для мониторинга «Арктика-М», радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА», метеорологический спутник для наблюдения за Землей «Метеор-М».

Константин Пашков напомнил, что развитие Большого Северного морского пути входит в состав национального проекта «Эффективная транспортная система». Затраты из бюджета на его реализацию до 2030 года составляют 253,2 млрд рублей.

«Нам предстоит не только прокладывать надежные, но и безопасные морские маршруты в Арктике и выходить на круглогодичную работу Трансарктического коридора. Чтобы работа ледоколов и танкеров была стабильной, Минтранс развивает аварийно-спасательный флот. В акватории Севморпути сейчас задействовано 14 судов. К 2030 году пополним аварийно-спасательный флот еще 10 судами», – рассказал первый замминистра.

«За последние пять лет для работы на судах Севморпути подготовлено более 19,5 тыс. моряков. В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» до 2030 года для транспортных вузов страны планируется строительство одного учебного судна, будет поставлено 3 модульных и 36 эксплуатационных тренажеров для подготовки специалистов водного транспорта», – добавил Константин Пашков.

Модератор пленарного заседания, Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук среди важнейших направлений технологического развития Трансарктического транспортного коридора и освоения Арктики назвал разработки глубоководной техники для исследования шельфа, развитие технологий атомной энергетики малой мощности (до 1 МВт), создание биоэкопоселений и единого цифрового пространства Арктической зоны.

«Мы сегодня имеем колоссальную фору для движения в Арктической зоне. У нас самое большое население в Арктике, более двух миллионов человек. Россия – единственная страна, которая имеет атомный ледокольный флот. И вообще, у нас более 50% всего ледокольного флота мира», – заявил он.

Международная конференция и выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа (OMR) проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года при поддержке Правительства России. В мероприятии участвуют ведущие отечественные компании нефтегазового сектора.

В 2026 году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося российского ученого, академика РАН. лауреата ленинской и государственных премий РФ Игоря Васильевича Горынина. Его труды стали важной частью отечественной школы материаловедения и морской инженерии.