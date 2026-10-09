Эксперты подтвердили безопасность эксплуатации нового блока Курской АЭС‑2 и рекомендовали тиражировать опыт на другие площадки «Росатома»

С момента ввода в эксплуатацию ВВЭР-ТОИ стабильно демонстрирует проектные параметры и надёжно обеспечивает энергией потребителей ОЭС Центра.



Независимые отраслевые эксперты подтвердили, что эксплуатация инновационного блока с реактором ВВЭР-ТОИ Курской АЭС?2 соответствует высшим российским и международным стандартам ядерной и радиационной безопасности. Такой вывод содержится в итогах работы Консультативного совета*, заседание которого прошло на площадке Курской АЭС.



Подобные заседания проводят только для прорывных проектов, чтобы затем тиражировать отработанные практики на других объектах «Росатома». В состав Консультативного совета по надзору за ядерной и радиационной безопасностью вошли представители ведущих организаций атомной отрасли: госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», АО «Атомэнергопроект», а также профильных научных центров – АО «ГНЦ РФ?ФЭИ» и НИЦ «Курчатовский институт». Такой состав комиссии обеспечивает максимально объективную отраслевую экспертизу: выводы опираются на единые критерии безопасности и методики, принятые в российской атомной энергетике.



Ключевым событием визита стало выездное совещание на тему «Учёт опыта эксплуатации при проектировании и пуске новых блоков АЭС» с осмотром энергоблока № 1 ВВЭР-ТОИ КуАЭС?2. В фокусе внимания экспертов были не только текущие параметры работы блока, но и возможность масштабировать лучшие практики на другие строящиеся и проектируемые АЭС России.



Члены совета осмотрели ключевые зоны энергоблока № 1 ВВЭР-ТОИ: блочный пункт управления (БПУ), реакторный и турбинный залы, площадку сооружения блочных трансформаторов. Также были заслушаны доклады о роли Заказчика и Генерального проектировщика на этапах пусконаладки и ввода в эксплуатацию.



Особое внимание эксперты уделили вопросам подготовки персонала, внедрению современных технологических решений и развитию системы производственного контроля – именно эти элементы определяют устойчивость и безопасность работы АЭС в долгосрочной перспективе.



По мнению председателя Консультативного совета Олега Сараева, с момента официального ввода энергоблока в эксплуатацию весной 2026 года, он стабильно демонстрирует проектные параметры и высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), надёжно обеспечивая энергией объединённую энергосистему Центра.



И. о. директора Курской АЭС Андрей Ошарин отметил значимость внешнего экспертного взгляда: «Проведение Консультативного совета – это возможность получить независимую оценку профессионального сообщества. Его результаты подтверждают, что коллектив Курской АЭС уверенно справляется с задачами безопасной генерации и формирует отраслевой стандарт для новых проектов».



По итогам работы Консультативный совет рекомендовал тиражировать опыт КуАЭС?2, полученный на этапах проектирования, сооружения и ввода в эксплуатацию энергоблока ВВЭР?ТОИ, на другие строящиеся объекты «Росатома» – это касается как технологических и управленческих практик, так и подходов к подготовке персонала и организации производственного контроля.



Таким образом, результаты работы Консультативного совета не только подтверждают высокий уровень безопасности Курской АЭС?2, но и формируют основу для дальнейшего развития атомной энергетики в России.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков.



* Консультативный совет по надзору за ядерной и радиационной безопасностью был создан в 2019 году, в его состав вошли независимые эксперты под председательством Леонида Большова – научного руководителя ИБРАЭ РАН. В задачи консультативного совета в составе представителей госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», и Курчатовского института входит оценка деятельности предприятий Электроэнергетического дивизиона по направлению ядерной и радиационной безопасности, а также выявление положительных практик и областей для улучшений.



Курская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в составе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом», один из важных узлов энергосистемы «Центр». В составе атомной станции в режиме генерации эксплуатируются энергоблоки №3, №4 РБМК-1000 и №7 ВВЭР-ТОИ, и работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК – в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.



Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.