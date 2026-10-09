Энергетики филиала «Оренбургэнерго» зафиксировали почти пять тысяч незаконных подвесов ВОЛС на энергообъектах в регионе

За девять месяцев текущего года специалисты филиала «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» обнаружили на опорах линий электропередачи (ЛЭП) порядка пяти тысяч незаконно размещенных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), принадлежащих различным интернет-провайдерам. Около половины этого объема в настоящее время переводится в статус законно размещенных путем оформления соответствующих договоров между сетевой организацией и интернет-провайдерами.



Факт незаконного размещения оборудования оформляется со стороны сетевой компании специальным актом, который направляется провайдеру. Незаконные подвесы должны быть демонтированы, либо интернет-провайдер должен оформить договорные отношения с филиалом «Оренбургэнерго», чьей собственностью являются опоры ЛЭП. В противном случае энергетики имеют право демонтировать незаконные подвесы самостоятельно. При этом претензии об отсутствии интернета абонентам необходимо направлять своему провайдеру.



Энергетики филиала «Оренбургэнерго» напоминают, что размещение линий связи на объектах электросетевого хозяйства возможно исключительно при наличии договора с электросетевой компанией. Это регламентировано российским законодательством и позволяет обеспечивать надежность электроснабжения. Кроме того, бездоговорной монтаж линий связи опасен для жизни и здоровья сотрудников сторонних организаций: ЛЭП во время их самовольной работы находятся под напряжением.



О фактах незаконного размещения ВОЛС на опорах линий электропередачи необходимо сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 с мобильных телефонов. Анонимность гарантируется.