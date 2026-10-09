IEK GROUP выпустила новинку - многофункциональное устройство управления и защиты ARMAT

Многофункциональное устройство управления и защиты ARMAT — это комплексное решение для управления и защиты однофазных и трехфазных электродвигателей в промышленном и технологическом оборудовании. Объединяет функции коммутации, защиты и мониторинга, обеспечивая дистанционный пуск и остановку двигателя, а также защиту от перегрузки, короткого замыкания и неполнофазных режимов работы.

Преимущества

Мониторинг параметров двигателя — отображение фазных токов, небаланса токов, нагрузки, теплового состояния и состояния устройства на ЖК-дисплее.

Настройка уставок защит, журнал аварий и неисправностей.

Встроенный Modbus RTU для передачи параметров и событий в систему автоматизации, а также удаленной настройки устройства.

Вспомогательные контакты для внешних цепей управления, сигнализации и передачи сигнала о неисправности.

Технические характеристики