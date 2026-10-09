IEK GROUP выпустила новинку - многофункциональное устройство управления и защиты ARMAT
4 часа назад
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Многофункциональное устройство управления и защиты ARMAT — это комплексное решение для управления и защиты однофазных и трехфазных электродвигателей в промышленном и технологическом оборудовании. Объединяет функции коммутации, защиты и мониторинга, обеспечивая дистанционный пуск и остановку двигателя, а также защиту от перегрузки, короткого замыкания и неполнофазных режимов работы.
Преимущества
- Мониторинг параметров двигателя — отображение фазных токов, небаланса токов, нагрузки, теплового состояния и состояния устройства на ЖК-дисплее.
- Настройка уставок защит, журнал аварий и неисправностей.
- Встроенный Modbus RTU для передачи параметров и событий в систему автоматизации, а также удаленной настройки устройства.
- Вспомогательные контакты для внешних цепей управления, сигнализации и передачи сигнала о неисправности.
Технические характеристики
- Номинальный ток In: от 1,2 до 63 А.
- Номинальное рабочее Ue: 230, 400, 690 В.
- Номинальная частота сети: 50 Гц.
- Номинальное напряжение изоляции: 690 В.
- Класс расцепления (защита двигателя): 5, 10A, 10, 15, 20, 25, 30.
- Класс расцепления (защита электроцепи): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 240.
- Номинальное напряжение переменного тока цепи питания Us: 230 В.
- Номинальная рабочая отключающая способность Ics: 50 кА.
- Коммутационная износостойкость: не менее 1 000 000 циклов включения—отключения.