IEK GROUP выпустила новинку - многофункциональное устройство управления и защиты ARMAT

4 часа назад
206
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Многофункциональное устройство управления и защиты ARMAT — это комплексное решение для управления и защиты однофазных и трехфазных электродвигателей в промышленном и технологическом оборудовании. Объединяет функции коммутации, защиты и мониторинга, обеспечивая дистанционный пуск и остановку двигателя, а также защиту от перегрузки, короткого замыкания и неполнофазных режимов работы.

Преимущества

  • Мониторинг параметров двигателя — отображение фазных токов, небаланса токов, нагрузки, теплового состояния и состояния устройства на ЖК-дисплее.
  • Настройка уставок защит, журнал аварий и неисправностей.
  • Встроенный Modbus RTU для передачи параметров и событий в систему автоматизации, а также удаленной настройки устройства.
  • Вспомогательные контакты для внешних цепей управления, сигнализации и передачи сигнала о неисправности.

Технические характеристики

  • Номинальный ток In: от 1,2 до 63 А.
  • Номинальное рабочее Ue: 230, 400, 690 В.
  • Номинальная частота сети: 50 Гц.
  • Номинальное напряжение изоляции: 690 В.
  • Класс расцепления (защита двигателя): 5, 10A, 10, 15, 20, 25, 30.
  • Класс расцепления (защита электроцепи): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 240.
  • Номинальное напряжение переменного тока цепи питания Us: 230 В.
  • Номинальная рабочая отключающая способность Ics: 50 кА.
  • Коммутационная износостойкость: не менее 1 000 000 циклов включения—отключения.
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.