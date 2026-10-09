На энергоблоке №3 Белоярской АЭС завершён плановый ремонт с модернизацией

Плановые ремонты проводятся регулярно на всех российских АЭС и направлены на поддержание высокого уровня эксплуатационных характеристик оборудования.



9 октября 2026 года энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС вышел на 100% мощности после окончания планового ремонта. В нём было задействовано более 1 000 работников из числа ремонтных служб атомной станции, а также «Уралатомэнергоремонта» и других подрядных организаций.



В числе основных работ была выполнена перегрузка 120 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом, проведён капитальный ремонт реакторной установки с заменой девяти направляющих труб системы управления и защиты, а также капитальный ремонт генератора № 6.



Среди наиболее значимых модернизаций – замена электромагнитного насоса (ЭМН) для перекачки жидкометаллического натрия второго контура. Новый ЭМН разработало конструкторское бюро «АрмСпецМаш» по техзаданию реакторного цеха №2. Принцип его работы основан на электромагнитной индукции. Бегущее вдоль канала насоса переменное магнитное поле взаимодействует с электрическим током, создаваемым в жидком натрии, вынуждая натрий перемещаться через насос. Новые ЭМН обладают повышенной безопасностью и прочностью, дополнительным запасом мощности. Они способствуют надёжной эксплуатации БН-600 как минимум до 2040 года.

«В этом году перед концерном «Росэнергоатом» поставлена амбициозная задача по оптимизации сроков проведения ремонтных кампаний с безусловным соблюдением высокого качества работ. Благодаря надежной эксплуатации и качественным плановым ремонтам, за 9 месяцев энергоблок №3 выработал сверх плана ФАС 93 млн кВт*ч. Дополнительный объём сопоставим с семидневным потреблением электроэнергии всеми жителями Свердловской области», – отметил первый заместитель главного инженера по эксплуатации Белоярской АЭС Михаил Росляков.

Энергоблок № 4 продолжает работать в штатном режиме, в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16 % электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.