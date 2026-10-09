Опубликована деловая программа 29-го Международного форума «Электрические сети»

Международный форум «Электрические сети» пройдет в Москве с 17 по 19 ноября 2026 года в ВЦ Тимирязев центр.

17 ноября в 12:00 состоится ключевое событие Деловой программы — пленарная сессия «Энергия нового передела. Промышленные решения для устойчивой энергетики», при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Тематика и ключевые вопросы сессии: Российская экономика формирует новый масштаб спроса на электроэнергию. Новые промышленные проекты, цифровая инфраструктура для энергоемких вычислений, развитие городской среды и электрического транспорта требуют надежного сектора электроэнергетики, который развивается опережающими темпами.

18 ноября в 10:15 начнет работу Научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация энергосистем. Совершенствование эксплуатации и перспективы развития». В ходе конференции состоится обмен мнениями по основным направлениям дальнейшего развития и совершенствования эксплуатации систем РЗА, ПА и систем управления ЕЭС России в условиях развития новых технологий и обеспечения технологического суверенитета.

На сегодня деловая программа включает 15 мероприятий, среди которых:

Панельная дискуссия «Системы накопления электрической энергии: от разработки до опыта эксплуатации», при поддержке ПАО «Россети»

при поддержке ПАО «Россети» Панельная дискуссия «Устойчивость энергообъектов в условиях новых угроз: проектирование, защита и восстановление», при поддержке АО «Юго-Западная ЭСК»

при поддержке АО «Юго-Западная ЭСК» Научно-практическая конференция «Автоматизация и IT в энергетике»

Панельная дискуссия «НИОКР в энергетике: короткий путь от технического задания до испытаний и тиражирования»

С проектом деловой программы и условиями участия можно ознакомиться здесь