Первый троллейбусный парк Петербурга реконструируют к концу 2028 года

В Санкт-Петербурге продолжается реконструкция троллейбусного парка на Сызранской улице. Как сообщается на официальном сайте администрации города, завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в IV квартале 2028 года.

Парк был открыт в 1940 году и стал первым троллейбусным депо города. Более 15 лет он не выпускал подвижной состав на линию: площадка использовалась для обучения водителей, тренировок и проведения конкурсов профессионального мастерства.

После реконструкции предприятие сможет обслуживать около 70 троллейбусов, в том числе машины с увеличенным автономным ходом. Проект предусматривает создание более 350 рабочих мест для сотрудников производственных подразделений, водителей и кондукторов.

В настоящее время на площадке устанавливают колонны, лестничные марши и металлоконструкции, выполняют кирпичную и газобетонную кладку стен, а также обустраивают помещения для обслуживания транспорта. Ранее строители демонтировали устаревшие конструкции, разработали котлован и устроили шесть смотровых траншей.

В обновлённом комплексе разместят зоны ремонта и мойки троллейбусов, участки технического обслуживания, шиномонтаж, складские и административные помещения, лаборатории, серверную, комнаты отдыха и залы предрейсового осмотра водителей. Площадь застройки составит 4,9 тыс. кв. метров.