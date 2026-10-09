РЖД прорабатывают проект ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург

План совместных действий по реализации проекта обсудили в ходе рабочей встречи глава РЖД Олег Белозёров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина, РЖД проведут технико-экономическое обоснование проекта и сформируют техническое задание на проектирование инфраструктуры ВСМ. В рамках этой работы планируется определить предварительную этапность строительства, параметры трассировки, основные технические решения, а также подходы к увязке проекта с действующей инфраструктурой.

«Плотная совместная работа с регионами прохождения будущей трассы позволит найти оптимальные варианты решения сложнейших инженерных, технических, экономических, правовых и иных вопросов, связанных с реализацией этого масштабного и значимого для всей страны проекта», – отметил Олег Белозёров.