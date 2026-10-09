Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Роман Маршавин провёл переговоры с Министром энергетики Республики Филиппины Шэрон С. Гарин. Мероприятие состоялось в Маниле на полях профильного министерского совещания государств — участников Восточноазиатского саммита.

Стороны обсудили актуальную повестку двустороннего отраслевого взаимодействия и подготовку к 5-му заседанию Совместной Российско-Филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, намеченному на ноябрь.

Роман Маршавин также напомнил о юбилейной встрече на высшем уровне Россия — АСЕАН, организованной в июне 2026 года в Казани. Принятое там заявление подтвердило общее стремление укреплять энергетическую безопасность региона на фоне глобальной нестабильности.

Кроме того, речь шла о поставках энергоресурсов, экспорте отечественных технологий и оборудования, а также о перспективах сотрудничества в электроэнергетике. Российская сторона выразила готовность предложить своим партнерам широкий спектр технологических и инжиниринговых решений в сфере ТЭК. Также была достигнута договоренность содействовать расширению деловых связей между отечественными и филиппинскими компаниями.

В завершение встречи замминистра пригласил Шэрон С. Гарин принять участие в Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве 14–16 октября, и выступить на сессии «Энергетический мост Россия — АСЕАН: ресурсы, технологии, новые рынки».

«Россия и страны АСЕАН обладают огромным потенциалом для расширения практического сотрудничества», - подчеркнул замглавы Минэнерго.

По итогам мероприятия было принято Совместное заявление 20-й Встречи министров энергетики Восточноазиатского саммита. В документе подтверждена важность укрепления региональной энергетической безопасности и устойчивости, развития энергетической инфраструктуры и трансграничных связей. Также отмечается необходимость наращивания технологического взаимодействия, обмена опытом и знаниями, подготовки кадров для реализации совместных энергетических проектов.