Торговому дому «Полипластик» 20 лет!

Компания была основана 9 октября 2006 года как уполномоченный комиссионер ведущего российского компаундера НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Сегодня Торговый дом не просто обеспечивает отгрузки полимерных композиционных материалов потребителям в России и за рубежом, но и является признанным лидером по внедрению высокотехнологичных пластиков для широкого круга отраслей.

Ежегодно Торговый дом «Полипластик» отгружает десятки тысяч тонн материалов в адрес более 1000 потребителей в России и семи зарубежных стран. География поставок отечественным клиентам впечатляет: самая западная точка – Калининград, самая восточная – Хабаровск, самая северная – Когалым, самая южная – Махачкала. В общей сложности поставками охвачены 65+ субъектов федерации и 250+ населенных пунктов страны.

«Уникальность Торгового дома «Полипластик» в том, что он не просто продает материалы. Работа с потребителями строится по принципу «от идеи до внедрения». Мы поддерживаем и сопровождаем производителей изделий из пластмасс на протяжении всего этого пути. Благодаря такой модели взаимодействия, за 20 лет внедрено несколько сотен видов пластиков, созданных под конкретные задачи потребителей в таких отраслях как автомобилестроение и машиностроение, строительство, производство кабелей, бытовой техники, электротехники, товаров народного потребления», – говорит генеральный директор Торгового дома «Полипластик» Павел Круглов.

В год 20-летия компания с оптимизмом смотрит в будущее и готова к покорению новых рынков, внедрению совместно с потребителями новых материалов и увеличению отгрузок.

С юбилеем, Торговый дом!