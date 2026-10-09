УНКОМТЕХ примет участие на выставке МФЭС 2026

4 часа назад
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Источник:
ООО ТД Ункомтех
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ООО «Торговый дом „Ункомтех“» примет участие в Международном форуме «Электрические сети», который состоится 17–19 ноября 2026 года в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Экспозиция компании разместится в зале А «Вавилов» на стенде А92.

Форум объединит научные, проектные, строительные и эксплуатационные организации электросетевого комплекса, производителей электротехнического оборудования и элементов линий электропередачи. В мероприятии также примут участие разработчики систем автоматизации, связи, диагностики и учёта электроэнергии, производители программного обеспечения, образовательные учреждения и отраслевые СМИ.

В рамках деловой программы планируется обсудить актуальные направления развития электросетевого хозяйства. В выставочной зоне участники представят новые технические решения и оборудование для строительства, модернизации и эксплуатации энергетической инфраструктуры.

ООО «ТД „Ункомтех“» специализируется на поставках кабельно-проводниковой продукции в России и странах СНГ. В структуру компании входят 20 региональных филиалов, а её сбытовые подразделения работают в России, Казахстане и Беларуси. Продукция поставляется предприятиям энергетической, нефтегазовой, оборонной, транспортной, машиностроительной, строительной и сельскохозяйственной отраслей.

Для посещения форума необходимо заранее получить электронный билет.

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УНКОМТЕХ
УНКОМТЕХ  - крупнейший поставщик кабельно-проводниковой продукции в России и СНГ. Наша цель - предоставление своим клиентам продукции высшего качества по лучшим ценам. Наш персонал сделает все необходимое для быстрого, точного и аккуратного исполнения Вашего заказа. УНКОМТЕХ — член Ассоциации "Электрокабель".