УНКОМТЕХ примет участие на выставке МФЭС 2026

ООО «Торговый дом „Ункомтех“» примет участие в Международном форуме «Электрические сети», который состоится 17–19 ноября 2026 года в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Экспозиция компании разместится в зале А «Вавилов» на стенде А92.

Форум объединит научные, проектные, строительные и эксплуатационные организации электросетевого комплекса, производителей электротехнического оборудования и элементов линий электропередачи. В мероприятии также примут участие разработчики систем автоматизации, связи, диагностики и учёта электроэнергии, производители программного обеспечения, образовательные учреждения и отраслевые СМИ.

В рамках деловой программы планируется обсудить актуальные направления развития электросетевого хозяйства. В выставочной зоне участники представят новые технические решения и оборудование для строительства, модернизации и эксплуатации энергетической инфраструктуры.

ООО «ТД „Ункомтех“» специализируется на поставках кабельно-проводниковой продукции в России и странах СНГ. В структуру компании входят 20 региональных филиалов, а её сбытовые подразделения работают в России, Казахстане и Беларуси. Продукция поставляется предприятиям энергетической, нефтегазовой, оборонной, транспортной, машиностроительной, строительной и сельскохозяйственной отраслей.

Для посещения форума необходимо заранее получить электронный билет.