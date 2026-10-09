В Казахстане построят медеплавильный завод мощностью 300 тыс. тонн меди в год

В Балхаше Карагандинской области планируется строительство нового медеплавильного завода проектной мощностью 300 тыс. тонн катодной меди в год. Об этом 8 октября сообщило Правительство Казахстана.

Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между Министерством промышленности и строительства республики и ТОО «Qazaq Smelter». Объем частных инвестиций составит 750 млрд тенге. Помимо катодной меди, предприятие будет рассчитано на выпуск 10 тонн золота и 1,5 млн тонн серной кислоты в год. Проект предусматривает строительство плавильных агрегатов, цеха электролиза, производства драгоценных металлов и участка переработки шлаков.

Начало строительства запланировано на 2027 год, ввод предприятия в эксплуатацию — на 2030 год. На заводе планируется создать около 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. По данным правительства Казахстана, реализация проекта позволит увеличить производство меди в стране до более чем 800 тыс. тонн в год.