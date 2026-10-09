В Подмосковье построят агротехнопарк за 3 млрд рублей

Агротехнопарк, где будут реализовывать проекты в сфере растениеводства, животноводства и агротуризма, возведут в Пушкинском и Сергиево-Посадском городском округе. Объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Создание агротехнопарка - это не только развитие производства и привлечение инвестиций, но и новые возможности для людей и территорий. Важно, что проект имеет социальную направленность: на его площадке предусмотрено создание условий для реализации инициатив участников специальной военной операции. Такой подход позволяет одновременно развивать аграрный сектор, создавать рабочие места и поддерживать людей, которые хотят связать свое будущее с предпринимательством и сельским хозяйством", - привели в пресс-службе слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталия Мосина.

Соответствующие соглашение было подписано в рамках 28-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2026". Документ подписали Мосин и директор ООО "Мортадель" Ирина Мельникова.

"Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда рублей. На территории площадью почти 127 гектаров планируется разместить более 40 резидентов, которые будут реализовывать проекты в сфере растениеводства, животноводства и агротуризма. Ожидается создание около 1 тысячи рабочих мест. Ввод агротехнопарка в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года", - добавили в пресс-службе.

В Минсельхозе Подмосковья уточнили, что в настоящее время подготовлена концепция агротехнопарка, ведутся предпроектные работы. В дальнейшем здесь планируется сформировать сообщество резидентов, каждый из которых сможет реализовать собственный инвестиционный проект. Инициатива позволит создать в регионе новую точку роста для АПК, привлечь частные инвестиции и сформировать площадку, объединяющую производственные и социальные проекты.