В Подмосковье построят центр реаниматологии и реабилитологии почти за 2 млрд рублей

Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии построит специализированный комплекс для изучения и лечения хронических критических состояний у взрослых и детей. Объект появится в деревне Лыткино Солнечногорского округа. На проектирование, инженерные изыскания, строительство и запуск центра выделили 2,6 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Новый объект оснастят современным оборудованием для проведения ПЭТ/КТ-исследований. Это позволит врачам проводить высокоточную диагностику и эффективнее работать с тяжелыми патологиями, требующими длительного восстановления.

Выбор компании, которая возьмет на себя весь цикл работ, завершится 26 октября 2026 года. Сдать готовый медицинский комплекс планируется до конца 2030 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.