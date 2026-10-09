Вторая оборона Севастополя будет увековечена мемориальным комплексом на мысе Хрустальном

Аллея памяти, диорамы с изображением ключевых событий Второй обороны города и музей станут смысловыми и композиционными доминантами парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект.

Комплекс будет расположен в историческом и культурном центре Севастополя – на мысе Хрустальном. Он займет участок площадью более 23 тысяч кв.м.

«Это будет открытый парк, который объединит такие знаковые объекты, как обелиск «Городу-герою Севастополю» и объект культурного наследия «Форт Меншикова» в единый туристический и рекреационный маршрут. Начинаться маршрут будет на аллее памяти. Там посетителей будет встречать каменный щит, на котором поименно перечислят героев обороны города во время Великой Отечественной войны, далее их ждут диорамы, рассказывающие о ней. Третья доминанта парка – фасад музейного комплекса. Он будет разной этажности, состоящим из двух функционально взаимосвязанных частей – музейного блока и парковки», – рассказал специалист Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

Музейный блок запроектирован трапециевидной формы. Его пропускная способность составит 840 человек в день, а максимальная единовременная вместимость – 263 посетителя. Площадь здания музея по проекту – более 8 тысяч кв. м.

«Музейная часть запланирована одноэтажной. Она включит в себя выставочный, лекционный и просмотровый залы, а также Малый зал «Союза ветеранов». Кроме того, будут устроены буфет на 30 человек, сувенирный магазин, необходимые вспомогательные и технические помещения», – добавил эксперт.

Парковка будет двухэтажной, рассчитанной на 216 автомобилей.

Застройщик – ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства»

Генеральный проектировщик – ООО «МЕТРОПОЛИС»