Завершена сварка рельсовых плетей для одного из двух путей будущей ВСМ Москва — Санкт-Петербург

На рельсосварочном предприятии № 1 (входит в Группу Синара) в Санкт-Петербурге завершена сварка рельсовых плетей для одного из двух путей будущей высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Специалистами изготовлено почти 700 км пути.

Для сокращения количества стыковых соединений, обеспечения надежности и комфорта для пассажиров рельсовые нити для ВСМ формируют из 800-метровых плетей. Для их изготовления вместе сваривают несколько 100-метровых рельсов. Готовую продукцию проверяют с помощью дефектоскопа на наличие внутренних дефектов. На весь цикл сварки и обработки рельсов уходит не более 50 минут. Каждое место стыка проходит контрольные испытания. Сварное соединение должно выдерживать статическую нагрузку 200 тс без разрушения, а отклонение от прямолинейности не должно превышать 0,2 мм на измерительной базе 1 м. Практически все готовые изделия уже доставлены к местам складирования вдоль будущей магистрали. Первые рельсовые плети уже уложены на испытательном полигоне ВСМ Саблино – Тосно в Ленинградской области. Здесь впервые в России применили технологию укладки рельсов на безбалластное основание.

Рельсы для ВСМ (марка ДТ350ВС400) созданы в России впервые. Это уникальный продукт, разработанный ЕВРАЗом в партнерстве с РЖД. Такие рельсы предназначены для укладки верхнего строения пути со скоростями движения до 400 км/ч. По точности профиля и прямолинейности они превосходят мировые аналоги. Устойчивы к динамическим нагрузкам, могут использоваться в разных климатических условиях, от минус 60 до плюс 60°С. Для укладки главных путей первой в России ВСМ потребуется 161 тыс. тонн рельсов. РЖД уже получили от ЕВРАЗ ЗСМК более половины необходимого объема – 94 тыс. тонн.