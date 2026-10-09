«Металл-Экспо 2026» вновь соберет металлургов в Санкт-Петербурге

Северная столица России вновь станет центром притяжения металлургов. С 10 по 13 ноября 2026 г. в Санкт-Петербурге, на площадке современного Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», пройдет 32-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В форуме примут участие свыше 600 российских и зарубежных компаний, а число посетителей превысит 25 тыс.

Сегодня металлургическая отрасль переживает непростые времена. Несмотря на это, компании из России и зарубежных стран примут участие в «Металл-Экспо’2026». Выставка станет ключевым событием осенней Недели металлов в Санкт-Петербурге — центре отечественного судостроения, машиностроения, производства специализированного оборудования для атомной отрасли и нефтегазовой промышленности, ключевых металлоемких отраслей. Она объединит участников рынка металлов, которые сегодня задают тренды и стандарты развития отрасли.



Масштабная экспозиция развернется в четырех павильонах «Экспофорума» на площади 40 тыс. м². Около половины экспонентов — компании из Китая, Белоруссии, Индии, Ирана, Турции, Узбекистана, Германии и других стран. Всего на стендах будут работать более 4,5 тыс. специалистов.



Вниманию посетителей будет представлен широкий спектр металлопродукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий для металлургии, машиностроения, строительного сектора и других отраслей промышленности.



В 2026 г. масштабные экспозиции развернут ключевые игроки черной и цветной металлургии, машиностроительные компании, производители металлоконструкций и металлоизделий: Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, холдинг Новосталь-М, ТЭМПО, УМК-Сталь, Трубная Металлургическая Компания, Объединенная металлургическая компания, Уралтрубпром, МЗ «Электросталь», Златоустовский металлургический завод, Корпорация «Красный октябрь», Русская Нержавеющая Компания, ММК-МЕТИЗ, Северсталь-метиз, ЮГМК, Белорусский металлургический завод, РУСАЛ, Алюминий Металлург Рус, ВСМПО-АВИСМА, Самарский металлургический завод, Каменск-Уральский металлургический завод, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, Челябинский цинковый завод, металлургический дивизион Росатома, SinoSteel, MEPC и многие другие.

«Уже более 30 лет „Металл-Экспо“ остается главной площадкой для прямого диалога металлургов, производителей и потребителей металлопродукции, а также представителей смежных отраслей, — отмечает сопредседатель оргкомитета выставки „Металл-Экспо“ А. Романов. — Она дает возможность получить новые знакомства, установить партнерские связи и заключить надежные контракты. Участие в выставке сегодня — это яркий сигнал рынку, партнерам и клиентам об уверенности компании в завтрашнем дне и готовности к реализации масштабных проектов. Это площадка для тех, кто формирует будущее отрасли».

Важной тематической частью форума станет экспозиция «МеталлургМаш’2026», посвященная металлообработке и машиностроению. Ведущие компании отрасли — РЛМ Групп, ВПГ Лазеруан, Мегарекс, НПП «Машпром», Приматек, Полихим, Shenyang Cadre Energy Saving Technology, МСС, ВОМЗ, ДимАЛ, Спецкран, Инкрафт и др. — представят современное оборудование, технологии, машиностроительные решения и инжиниринговые услуги. Экспозиция организована при поддержке Союза машиностроителей России и Международного союза производителей металлургического оборудования «МЕТАЛЛУРГМАШ».



В рамках деловой программы «Металл-Экспо’2026» запланировано более 40 отраслевых мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов и презентаций. Эксперты обсудят ключевые вопросы рынка металлов: технологии и оборудование для производства современной металлопродукции, защитные покрытия в металлургии и металлопереработке, цифровизацию и автоматизацию производственных процессов, инжиниринг и проектирование в стальном строительстве, импортозамещение и развитие литейной индустрии, маркетинг и коммуникации в металлургии и многое другое.



Мероприятия пройдут при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, Центра по развитию Цинка, ЦНИИПСК им. Мельникова, Комитета по литью и кузнечно-прессовому производству, Ассоциации развития стального строительства, Межотраслевой ассоциации главных сварщиков, НИТУ МИСИС, Ассоциации «Русская Сталь», компании Аусферр и других организаций.



В первый день выставки состоится совещание Координационного совета по промышленной политике в металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли РФ, где будет обсуждаться ситуация в отрасли и меры государственной поддержки в текущих экономических условиях.



На площадке выставки будут подведены итоги престижных отраслевых конкурсов и премий: «Главное событие 2026 г.», «Молодые ученые», конкурса на лучшую видеопродукцию Metal-Vision, конкурсов «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ», «Лучший интернет-проект среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ», «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России» и «Лучшая сбытовая сеть». Также состоится награждение золотыми и серебряными медалями «Металл-Экспо’2026».



Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» — это главная площадка для установления взаимовыгодных деловых связей между участниками рынка металлов и представителями смежных отраслей: строительства, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспорта и логистики. Посетители смогут детально ознакомиться с металлопродукцией, новейшим оборудованием и технологиями.



До встречи на «Металл-Экспо’2026» в городе на Неве!

Справка: ООО «Металл-Экспо» является членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Выставка проходит ежегодный независимый выставочный аудит и проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительств Москвы и Санкт-Петербурга, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза поставщиков металлопродукции, Международного союза производителей металлургического оборудования «МЕТАЛЛУРГМАШ», Союза машиностроителей России, Фонда развития трубной промышленности, Ассоциации «Русская Сталь», Ассоциации развития стального строительства, Центра по развитию Цинка, Ассоциации Титан, Ассоциации «Промметиз» и других союзов и объединений.