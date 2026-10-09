Первый контур реакторной установки блока № 1 АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку на прочность

8 октября 2026 г., Буюкеджели, провинция Мерсин, Турция. – На энергоблоке № 1 АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом») проведены гидравлические испытания первого контура реакторной установки на прочность.

Во время операции давление в первом контуре повышали до уровня 24,5 МПа – примерно в полтора раза выше рабочего давления реакторной установки. Для сравнения, в естественной среде сопоставимое давление создаётся в океане на глубине около 2,4 километра. Температура воды первого контура на начальном этапе операции достигала 135°C – на 35 градусов выше температуры кипения воды при привычном для человека атмосферном давлении.

Для проведения гидроиспытаний первый контур заполнили химически обессоленной водой, после чего при помощи главных циркуляционных насосных агрегатов создали в нем необходимое давление и температуру. Во время испытаний оперативный персонал энергоблока контролировал состояние оборудования и трубопроводов на блочном пункте управления (БПУ) по показаниям автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил:

«За время сооружения на первом энергоблоке АЭС “Аккую” выполнены тысячи сложнейших инженерных операций. Сейчас мы находимся на этапе, когда результаты этой огромной работы проходят комплексную проверку. От надёжности первого контура зависит безопасная работа всего энергоблока. К оборудованию, трубопроводам, сварным соединениям здесь предъявляются исключительно высокие технологические требования. Гидравлические испытания успешно завершены. Это убедительное подтверждение качества монтажных, сварочных, наладочных работ, – и ещё один шаг на пути к физическому пуску энергоблока».

По итогам гидравлических испытаний были достигнуты критерии, заложенные проектом реакторной установки ВВЭР-1200.

О первом контуре реакторной установки с реакторами типа ВВЭР-1200

В состав первого контура реакторной установки входят реактор, главные циркуляционные насосы, парогенераторы, компенсатор давления и соединяющий их главный циркуляционный трубопровод. На этапе эксплуатации энергоблока по первому контуру циркулирует теплоноситель – обессоленная вода температурой до 330°С под давлением около 16 МПа, которая нагревает вводу второго контура в парогенераторах.

Об АЭС «Аккую»

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия развивает сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.