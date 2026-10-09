«Россети Ленэнерго» обеспечили дополнительной электроэнергией типографию в Санкт-Петербурге

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 940 кВт дополнительной мощности типографии в Приморском районе Санкт-Петербурга. Общий объем присоединенной мощности составил 5,2 МВт. сточник электроснабжения – подстанция 110 кВ. Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ.

Энергетики выполнили реконструкцию двух блочных комплектных трансформаторных подстанций: заменили силовые трансформаторы 1000 кВА на 1250 кВА, установили новые вводные автоматические выключатели мощности 0,4 кВ, а также смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии. Все использованное оборудование - российского производства.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».