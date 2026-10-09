«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией новую школу на востоке Подмосковья

«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией новую школу в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский.

Для электроснабжения учебного заведения специалисты «Россети Московский регион» установили два комплектных распределительных устройства, построили трансформаторную подстанцию с двумя силовыми агрегатами по 630 кВА каждый и две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 200 метров. Социально значимому объекту предоставлено более 440 кВт мощности. Все использованное оборудование — российского производства.

Новое учебное заведение общей площадью 15 тыс. кв. м. рассчитано на 1,1 тыс. детей: 400 мест — для начальных классов, 700 — для основной и старшей школы. В здании оборудованы специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной, актовый зал на 350 мест. На прилегающей территории предусмотрены футбольное поле, спортивный зал, беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола.

Школа подключена по II категории надежности с возможностью резервирования при возникновении технологических нарушений, что обеспечивает бесперебойное электроснабжение образовательного процесса.