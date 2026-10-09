«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжения жителей Володарского района Астраханской области

В рамках подготовки к осенне‑зимнему периоду специалисты филиала «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» провели работы по повышению надёжности электроснабжения потребителей Володарского района. Энергетики отремонтировали восемь подстанций и порядка 15 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4–10 кВ.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения 50 тысяч жителей, а также 220 социально значимых объектов Володарского района Астраханской области.

На подстанциях класса напряжения 35–110 кВ специалисты привели в нормативное состояние шесть силовых трансформаторов и 34 единицы вспомогательного оборудования.

В распределительной сети выполнен значительный объём работ: отремонтированы 24 трансформаторные подстанции 6–10 кВ и 14,8 тысячи километров ЛЭП. Энергетики заменили свыше 100 опор, дополнительно усилили 20 конструкций, обновили 865 изоляторов, а также смонтировали более 22 тысяч километров провода — с увеличенным диаметром сечения, что повышает устойчивость линий электропередачи к нагрузкам. Все использованное оборудование - российского производства.

Для снижения рисков технологических нарушений на энергообъектах проведена опиловка 200 крон деревьев: это поможет предотвратить падение веток на провода и возможные перебои в электроснабжении.