«Россети» вошли в число лучших компаний России по качеству управления закупочной деятельностью

В Москве подвели итоги VI рейтинга качества управления закупочной деятельностью. «Россети» в шестой раз вошли в топ-5 лучший компаний, работающих в рамках 223-ФЗ.

При составлении рейтинга аналитики «Эксперт РА» и «Эксперт Бизнес-Решения» учитывают количественные и качественные показатели, включая опыт и профессиональный уровень руководителя и команды, степень автоматизации процессов, качество их систематизации и регламентации. Также оценивается развитие ESG-практик. Важной частью анализа остается мнение профессионального сообщества – участники рейтинга оценивают работу коллег.

Основным корпоративным регламентирующим документом является Единый стандарт закупок ПАО «Россети». Его действие распространяется на все дочерние общества. Компания уделяет большое внимание формированию конкурентной среды. Это позволяет не только повышать эффективность ключевых направлений деятельности электросетевого комплекса, но и содействовать развитию отечественного производства и сферы услуг.