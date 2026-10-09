РусГидро разрабатывает и внедряет новые технологии роботизации, применения беспилотных технологий и цифровизации в энергетике

РусГидро представило комплексную программу цифровой трансформации и роботизации производственных объектов. В рамках доклада на пленарном заседании XVIII Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер РусГидро Сергей Кондратьев сообщил, что компания одновременно ведёт более десяти проектов в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), робототехники, цифровых моделей и предиктивной аналитики. Технологии применяются для контроля гидротехнических сооружений (ГТС), электросетевого комплекса и тепломеханического оборудования.

Сергей Кондратьев отметил, что роботизация и БПЛА повышают безопасность и точность обследования объектов. Для ГТС уже применяется программный комплекс с фото- и видеометрией на базе БПЛА. РусГидро планирует расширять перечень технологий и инструментов. Рассматриваются различные методы – подводные, лазерные, радарные и роботизированные. В планах – беспилотная система подводного лазерного сканирования для низкой прозрачности воды, течений и больших глубин, воздушное лазерное сканирование грунтовых ГТС для автоматизации мониторинга и выявления деформаций, радарное оборудование для контроля в реальном времени участков в зоне риска оползней.

Для обследования электрических сетей на Дальнем Востоке РусГидро уже применяет БПЛА с использованием лазерного сканирования и компьютерного зрения. Для линий электропередачи в нескольких районах Дальнего Востока применяется ПО на базе ИИ для автоматической обработки данных с анализом охранных зон, опор, проводов, изоляции и арматуры. Планируется внедрение роботов для обследования электрооборудования. Например, робот-обходчик сможет осуществлять фото-, видео- и тепловизионный контроль, проводить замеры уровня шума и вибрации, а также онлайн передавать данные диспетчеру.

В теплоэнергетике тоже планируется развивать робототехнические системы. Роботы способны работать при высоких температурах и химически активных средах, поэтому их планируется использовать для диагностики поверхностей нагрева котлоагрегатов ТЭС. Кроме этого, для обследования дымовых труб и градирен ТЭС планируется разработка беспилотной платформы с HD-камерой, тепловизором и лазерным сканером.

Отдельное направление – создание цифровых моделей гидротехнических сооружений. Это виртуальные копии плотин и других объектов, которые позволяют следить и прогнозировать их состояние в зависимости от влияния внешних факторов. Для Саяно-Шушенской ГЭС – самой мощной гидроэлектростанции России – уже созданы такие модели: рассчитано, как распределяется температура в плотине, как идут потоки грунтовых вод в скале под плотиной и как она деформируется под напором воды в водохранилище. Подготовлена программа эксплуатации этих моделей.

Ещё одно перспективное направление – предиктивная аналитика. Это система, которая изучает данные о работе оборудования и способна прогнозировать изменения показателей или возникновения неисправностей.

Ещё одним важным проектом является аналитический центр по безопасности ГТС и оборудования, который работает на базе ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и Института Гидропроект (входят в Группу РусГидро). Он оценивает техническое состояние оборудования и сооружений, определяет необходимость проведения технических воздействий на объекты контроля, проверяет проектные решения при реконструкции и капитальных ремонтах производственных объектов, готовит рекомендации по обеспечению безопасности и надёжности ГТС и оборудования. Центр разработал методологию оценки состояния оборудования и вероятности отказов, определения наиболее нагруженных элементов гидроагрегатов. Деятельность центра способствовала повышению уровня безопасности ГТС для более чем 30 гидроузлов. В рамках реализации проекта разработано более 3 000 мероприятий по поддержанию и повышению уровня безопасности, с участием центра подготовлено более 60 документов нормативно-методической и законодательной базы по безопасности ГТС и оборудования.

Сергей КОНДРАТЬЕВ, член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер РусГидро:

«Эти решения позволяют выявлять дефекты и деформации с минимальным участием персонала, а в перспективе – перейти к предиктивному управлению состоянием объектов. Мы создаём основу для дальнейшей роботизации объектов энергетической инфраструктуры и цифровой трансформации электроэнергетики. Внедрение отечественного ПО и цифровых моделей укрепляет технологический суверенитет страны, повышает надёжность энергоснабжения и снижает эксплуатационные затраты».

О конференции:

РусГидро проводит научно-техническую конференцию «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» в Санкт-Петербурге с 2005 года. Она является крупнейшим в РФ отраслевым мероприятием для специалистов в области гидротехники и энергетики. В 2026 году конференция расширилась до международного уровня. Участниками конференции ежегодно становятся тысячи специалистов из более чем двухсот организаций, в рамках мероприятия рассматриваются сотни докладов на актуальные отраслевые темы. Задача конференции – разработка практических рекомендаций и решений, необходимых для реализации масштабных проектов развития энергетического комплекса. Организаторами мероприятия являются РусГидро, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Ассоциация «Гидроэнергетика России».