«Сетевая компания» запустила новую программу по автоматизации распределительной сети

«Умные» автоматы в трансформаторных подстанциях позволяют диспетчеру видеть текущую нагрузку на линии, определять режимы работы и дистанционно включать оборудование. Это существенно оптимизирует процесс электроснабжения.

Стартовавшая в этом году целевая программа по установке автоматических выключателей с дистанционным управлением охватит практически все районы Татарстана: в 173 ТП будет установлено свыше 475 дистанционно управляемых автоматов.

В числе первых дистанционные автоматы начали монтировать специалисты Приволжских электрических сетей. Одно из мест установки — новый коттеджный поселок рядом со старым поселком Шигали Высокогорского района Республики Татарстан. Здесь активно развивается дорожная и социальная инфраструктура: уже работают магазины и детские сады, а в ближайшие годы запланирован ввод новых жилых домов и школы.

«Этот населенный пункт за последние годы стал территорией сразу нескольких застройщиков загородных домов, — отмечает главный инженер Высокогорского РЭС ПЭС Сергей Владимиров. — Здесь проживает много горожан, выбравших жизнь вне мегаполиса, поэтому потребность в качественном энергоснабжении очень высока».

Важный нюанс: поселок находится примерно в 30 километрах от базы Высокогорского РЭС, где дислоцируются оперативно-выездные бригады. При возможных нарушениях в процессе передачи электроэнергии (например, при перегрузке или кратковременных сбоях) требуется выезд специалистов для восстановления питания. Это влечет значительные потери времени и дополнительные затраты. Установка дистанционных автоматов позволяет исключить необходимость таких выездов.

«После завершения работ подается напряжение, начинаются пусконаладочные работы. Диспетчер проверяет связь с устройством и стабильность прохождения сигнала. Для корректной работы всей системы критически важна устойчивая мобильная связь — без нее невозможны мониторинг и управление», — подчеркивает заместитель главного инженера ПЭС Илдар Хамитов.

В этом году в зоне ответственности Приволжских электрических сетей планируется установить 200 выключателей с дистанционным управлением на 75 трансформаторных подстанциях, охватывающих 59 населенных пунктов. Главные критерии выбора населенных пунктов — их удаленность от базы обслуживания и высокая нагрузка на сеть.

Инициатива по внедрению дистанционно управляемых автоматов в распределительных сетях «Сетевой компании» реализуется совместно с татарстанским производителем интеллектуальных устройств. Производственная площадка предприятия должна обеспечить потребности компании на ближайшие пять лет, а в дальнейшем — наращивать мощности при наличии интереса со стороны других эксплуатирующих организаций.

Проводимая модернизация в комплексе с уже применяемыми средствами автоматизации позволяет значительно улучшить показатели надежности электроснабжения: сокращается продолжительность возможных перерывов, снижаются затраты за счет оптимизации управления сетями. Главные преимущества этих решений — наблюдаемость состояния сети, получение текущих измерений параметров тока и напряжения, а также возможность дистанционного отключения и включения линий электропередачи.