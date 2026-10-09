«Спецкабель» расширил линейку оптических кабелей

Как сообщили в Telegram-канале завода «Спецкабель», ассортимент предприятия пополнили пять марок оптических кабелей. Новые изделия разработаны в развитие линейки гибких кабелей ОКСА и её не распространяющей горение версии ОКСАн.

В новую серию вошли:

СК-ОКСАн-Т — распределительный кабель для наружной прокладки;

СК-ОКСАКн-Т — бронированный распределительный кабель для наружной прокладки с защитой от грызунов;

СК-ОКРАнг(A)-HF-Т — распределительный кабель для внутренних сетей в оболочке, не содержащей галогенов;

СК-ОКРАКГнг(A)-HF-Т — бронированный кабель для внутреннего монтажа с защитой от грызунов и оболочкой, не содержащей галогенов;

СК-ОКРАКнг(A)-HF-Т — распределительный бронированный кабель для прокладки внутри зданий с защитой от грызунов и оболочкой, не содержащей галогенов.

Новые марки представлены в онлайн-каталоге предприятия. Доступные исполнения различаются количеством оптических волокон, условиями и местом прокладки, показателями пожарной безопасности и допустимыми механическими нагрузками.