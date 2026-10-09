Режкабель заботится о здоровье сотрудников

3 часа назад
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Источник:
Режевской кабельный завод
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В конце сентября на производственной площадке в Реже прошли мероприятия, посвящённые профилактике гриппа и ОРВИ, а также сохранению здоровья персонала.

Специалист филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области провела для сотрудников предприятия лекцию «Профилактика гриппа, ОРВИ и вакцинация», в которой рассказала о профилактике сезонных заболеваний, важности вакцинации против гриппа и ответила на вопросы слушателей.

28 сентября на территории предприятия организовали вакцинацию против гриппа. Пройти процедуру можно было непосредственно на рабочей площадке, без необходимости дополнительно обращаться в медицинские учреждения.

Такие мероприятия помогают поддерживать культуру охраны труда и ответственное отношение к здоровью. Здоровье людей является частью безопасного производства.

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Режевской кабельный завод (Режкабель)
OOО «Режевской кабельный завод» одно из самых высокотехнологичных предприятий в уральском регионе, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции. Основные направления деятельности: – кабели монтажные для систем промышленной автоматики – термоэлектродные кабели и провода – кабели контрольные и управления – кабели силовые