Режкабель заботится о здоровье сотрудников

В конце сентября на производственной площадке в Реже прошли мероприятия, посвящённые профилактике гриппа и ОРВИ, а также сохранению здоровья персонала.

Специалист филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области провела для сотрудников предприятия лекцию «Профилактика гриппа, ОРВИ и вакцинация», в которой рассказала о профилактике сезонных заболеваний, важности вакцинации против гриппа и ответила на вопросы слушателей.

28 сентября на территории предприятия организовали вакцинацию против гриппа. Пройти процедуру можно было непосредственно на рабочей площадке, без необходимости дополнительно обращаться в медицинские учреждения.

Такие мероприятия помогают поддерживать культуру охраны труда и ответственное отношение к здоровью. Здоровье людей является частью безопасного производства.