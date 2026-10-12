Андрей Катаев: Системы накопления электроэнергии – это уже реальный инструмент для обеспечения надежности и эффективности работы энергосистемы

На состоявшейся в Калининграде конференции АО «Атомэнергопромсбыт» член Правления, директор по энергетическим рынкам Системного оператора Андрей Катаев выступил с докладом о применении промышленных систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) и перспективах этой технологии в энергосистеме России.

Конференция АО «Атомэнергопромсбыт» проводится ежегодно с участием руководителей предприятий Госкорпорации «Росатом» и отраслевых экспертов при поддержке Ассоциации «Сообщество потребителей энергии», а также Ассоциации «НП Совет рынка». Одной из тем очередной шестой конференции стали вопросы эффективного применения СНЭЭ в энергосистемах.

На примере введённых в ОЭС Юга СНЭЭ суммарной мощностью 350 МВт с энергоёмкостью 2 100 МВт·ч Андрей Катаев показал, что системы накопления электроэнергии уже перешли из пилотной стадии в разряд технологий, которые на практике работают в Единой энергосистеме.

«Системы накопления электроэнергии – это уже реальный инструмент, обеспечивающий надежность и эффективность работы энергосистемы. И мы уже видим первые результаты работы технологии и понимаем, что она становится одним из инструментов, которые нужно учитывать при оперативном и перспективном планировании», – отметил Андрей Катаев.

В докладе Андрей Катаев также остановился на особенностях и некоторых ограничениях использования СНЭЭ в энергосистеме России и представил краткий обзор мирового опыта применения технологии накопления электроэнергии.