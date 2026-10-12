ChinaCable Compass показал производство автоматических бухтовщиков Yashi

ChinaCable Compass опубликовал видеообзор производственных площадок компании Yashi, специализирующейся на выпуске автоматических бухтовщиков и упаковочного оборудования для кабельной промышленности.

Как отмечается в обзоре, в Китае подобное оборудование предлагают многие предприятия, однако ChinaCable Compass известны только два завода, специализирующихся исключительно на его производстве. Другие компании нередко закупают готовые машины у профильных изготовителей для последующей продажи под собственными брендами либо собирают их под отдельные заказы.

ChinaCable поставляет бухтовщики Yashi на протяжении семи лет. Три года назад производитель освоил выпуск оборудования с полностью автоматической упаковкой, а в настоящее время развивает направление тандемных линий, объединяющих процессы экструзии и бухтовки кабеля. Несколько лет назад представители ChinaCable уже посещали предприятие и выпускали обзор его работы. Новый ролик посвящён дальнейшему развитию производства и технологическим возможностям компании.

В старом производственном цехе, с которого Yashi начинала свою деятельность, сейчас собирают нестандартное оборудование. В частности, здесь представлен автоматический бухтовщик, предназначенный для формирования небольших бухт кабеля длиной 3, 5 и 8 метров. Такие решения не выпускаются серийно для китайского рынка и производятся для экспортных поставок.

На этой же площадке ведётся разработка новых видов оборудования. Одним из перспективных проектов стал скоростной автоматический бухтовщик производительностью до четырёх бухт в минуту. В настоящее время готовая серийная модель отсутствует — специалисты предприятия работают над опытными образцами.

Основное производство Yashi размещено в новом цехе в провинции Цзянсу. На площадке выполняются металлообработка, сварка рам и сборка стандартных моделей оборудования. В видео также показаны сборочные участки и подготовленные машины.

Yashi включена в каталог подтверждённых производителей ChinaCable Compass. Компания выпускает оборудование для автоматизации заключительных операций кабельного производства, включая формирование и упаковку готовых бухт.