Филиал «Россети Волга» подготовил электросетевые объекты Республики Мордовия к зиме  

Специалисты филиала «Россеети Волга» – «Мордовэнерго» завершили подготовку энергообъектов к предстоящему отопительному сезону.

Для успешного прохождения осенне-зимнего периода с начала года энергетики отремонтировали 35 подстанций и около 1,3 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП). Помимо этого, силами филиала расчищено более 620 га просек вдоль ЛЭП, заменено более 670 опор.

На случай внештатных ситуаций в филиале сформировано более 60 аварийно-восстановительных бригад, обеспечен запас необходимых инструментов и материалов, подготовлены передвижные резервные источники энергоснабжения.В настоящий момент все запланированные мероприятия выполнены, соответствующие акты проверки готовности филиала к отопительному сезону подписаны.

«Основные риски в осенне-зимний период – это аномальные погодные явления, которые могут повлечь за собой падение опор и обрыв ЛЭП, – отметил заместитель главного инженера «Мордовэнерго» Андрей Палькин. – Прошлая зима выдалась непростой. Несмотря на регулярные сильные снегопады, влияющие на работу сети, коллектив филиала «Мордовэнерго» достойно справился с нештатными ситуациями. Более того, наши специалисты не раз выезжали на помощь коллегам из других регионов. В этом году мы сделали все необходимое, чтобы пройти осенне-зимний сезон без форс-мажоров: при взаимодействии со смежными территориальными сетевыми организациями проведено более 50 тренировок, усилена материально-техническая база».

В рамках инвестиционной программы в «Мордовэнерго» поступит 36 единиц новой техники. В их числе – передвижная мастерская, бурильные машины, автогидроподъемники, автомобили УАЗ, ГАЗ и ВАЗ и снегоходы.