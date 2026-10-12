Комментарий Минэнерго к постановлению Правительства РФ

Подписано постановление Правительства РФ, позволяющее исключить непрогнозируемый рост потребностей в энергетической инфраструктуре и создание дефицита электрической энергии и мощности в субъектах РФ, связанного с осуществлением майнинга цифровой валюты.

Постановлением предусматривается, что техприсоединение к электрическим сетям объектов майнинга цифровой валюты на любых территориях будет осуществлять только по IV категории надежности, что позволит исключить дефицит мощностей для остальных потребителей.

Допускается майнинг цифровой валюты при техприсоединении по IV категории надежности на территориях, где он запрещен (если такой запрет содержит право его осуществления по IV категории надежности).

Помимо этого, крупным потребителям предоставлена возможность техприсоединения по IV категории надежности энергоснабжения вне зависимости от наличия «отлагательных условий» по такому присоединению, с целью его ускорения.

Также для таких потребителей, подключающихся по IV категории надежности энергоснабжения, исключена необходимость разработки схемы внешнего электроснабжения.

Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии.

Рассчитываем, что предложенный механизм позволит эффективно использовать существующую энергетическую инфраструктуру и сыграет ключевую роль в повышении надежности электроснабжения граждан и в развитии экономики страны.