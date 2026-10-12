Меняясь, оставаться собой: RusCable.Ru отмечает 27-летие

12 октября 2026 года отраслевому порталу RusCable.Ru исполняется 27 лет. Созданный Александром Гусевым в 1999 году, портал вырос вместе с кабельным рынком и стал пространством профессиональной информации, деловых связей и открытого разговора об отрасли. Его история продолжается благодаря людям, для которых кабельный бизнес — дело жизни.

Сегодня RusCable.Ru — информационная и коммуникационная площадка для производителей кабеля, поставщиков материалов и оборудования, торговых компаний, проектировщиков, инженеров и потребителей кабельной продукции. Вокруг портала сформировалась медиасреда, объединяющая новости, аналитику, интервью, репортажи, журнал RusCable Insider, эфиры RusCable LIVE, подкасты Kabel.FM, образовательные и творческие проекты. Работа с Ассоциацией «Электрокабель» позволяет участвовать в информационной повестке профессионального сообщества, объяснять его позицию и делать значимые для предприятий вопросы видимыми за пределами отрасли.

Для производителя RusCable.Ru — возможность рассказать о своей работе, представить технологии и людей, донести позицию до рынка и услышать коллег. Для продавца — ориентир в изменениях спроса, продукции и деловых отношений. Для проектировщика — источник профессионального контекста, знакомства с решениями и опытом их применения. Редакция помогает связывать отдельные события в общую картину: понимать, что происходит и как это влияет на тех, кто производит, поставляет, выбирает и использует кабель.

Особое значение это пространство имеет для тех, кто только начинает профессиональный путь. Войти в кабельную отрасль — значит освоить технологии, язык профессии, её правила и культуру ответственности. Здесь важно иметь возможность задать вопрос, услышать опытного специалиста, разобраться в спорной ситуации и почувствовать себя частью сообщества. Форум RusCable.Ru сохраняет именно такую возможность: за названиями компаний и должностями стоят живые собеседники, готовые делиться знаниями, спорить, объяснять и помогать.

За 27 лет изменились интернет, способы коммуникации и сама промышленность. Портал осваивает новые форматы и цифровые инструменты, но сохраняет основу своей работы — интерес к отрасли, уважение к профессиональному труду и готовность к содержательному разговору. Меняясь, RusCable.Ru остаётся собой.

Важная часть этой преемственности — основатель портала Александр Гусев. Он остаётся в проекте, продолжает участвовать в его жизни и сохраняет личную ответственность за дело, начатое в 1999 году. В нестабильном мире такая последовательность становится островом стабильности: можно встретиться с человеком, который помнит истоки, понимает пройденный путь и вместе с командой определяет дальнейшее развитие. Способность отраслевого медиа почти три десятилетия сохранять характер, связи и верность своей теме — особая ценность для сообщества.

Одна из миссий RusCable.Ru — находить смысл в повседневной работе кабельщиков и раскрывать её общественную значимость. Со стороны производство кабеля может выглядеть привычным промышленным процессом: металл, изоляция, оборудование, испытания, отгрузка. Этот труд редко оказывается в центре общественного внимания. Однако за ним — электричество в домах, работа предприятий, транспорт, связь и безопасность инфраструктуры. А за каждой надёжной продукцией — знания, решения и ответственность конкретных людей.

Именно поэтому в RusCable.Ru так много персонального. Многие собеседники редакции работают в отрасли десятилетиями. Их опыт позволяет говорить глубоко: о выборе, ошибках, преемственности, профессиональной честности и цене решений. Через интервью, репортажи и открытые дискуссии портал показывает роль человека в промышленности, которая становится всё более автоматизированной, роботизированной и цифровой. Технологии меняют производство, а ответственность за результат по-прежнему несут люди.

В этом сочетании — характер RusCable.Ru: стремиться быть максимально цифровым и оставаться максимально человечным. Развивать инструменты, сохраняя внимание к собеседнику. Изучать рынок, понимая обстоятельства тех, кто на нём работает. Рассказывать о достижениях и обсуждать трудности, которые требуют общего внимания.

Завершающийся год жизни портала принёс много разговоров, вопросов и поводов задуматься о будущем. Вместе с отраслью RusCable.Ru проживал её подъёмы и спады, искал объяснения происходящему, открывал новые темы и возвращался к принципиальным. Эта работа имеет смысл благодаря читателям, участникам форума, героям публикаций и партнёрам — всем, кто готов делиться опытом, высказывать позицию и поддерживать профессиональный диалог.



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Спасибо, что все эти годы нам есть с кем поговорить. За доверие, несогласие, вопросы и поддержку. За возможность вместе находить смысл в нашей работе и показывать её ценность. С днём рождения, RusCable.Ru!

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