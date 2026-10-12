На Лаявожском месторождении началась опытно-промышленная добыча нефти

В Ненецком автономном округе дан старт опытно-промышленной эксплуатации Лаявожского нефтегазоконденсатного месторождения. В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор НАО Ирина Гехт, основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов и член правления ПАО «Газпром» Сергей Меньшиков.

Эксплуатация месторождения началась с добычи нефти. Для реализации проекта создана инфраструктура добычи, подготовки и отгрузки жидких углеводородов, построены автомобильные дороги, энергетический центр и временный жилой комплекс для работников.

Проект реализуется с использованием российских технологий и опыта компаний «Газпром» и «Лукойл» по освоению месторождений в сложных геологических и климатических условиях Крайнего Севера и Заполярья.

«Освоение данного месторождения имеет стратегическое значение для нашей страны. Развитие ресурсной базы Арктической зоны и Тимано-Печорской провинции – это вклад в энергетическую безопасность государства, в укрепление отечественной экономики», – подчеркнул Александр Новак.

В ходе рабочей поездки также рассматривались перспективы развития транспортной, энергетической и производственной инфраструктуры, необходимой для дальнейшего освоения месторождений нефти и газа в Ненецком автономном округе.