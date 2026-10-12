Нацпроектстрой и КЭАЗ расширяют технологическое сотрудничество

Представители группы компаний КЭАЗ посетили производственные площадки Нацпроектстроя. Делегация ознакомилась с современным оборудованием производства АО «ЭЛТЕЗА» (ДЗО ОАО «РЖД», также входит в ГК «Нацпроектстрой»), работой Испытательного центра ЖАТ, сборочными цехами микропроцессорных систем и Дирекцией МПСУ ЖАТ, где реализован полный цикл разработки проектно-ориентированного программного обеспечения для систем управления движением поездов.

Основными темами встречи стали углубление технологической кооперации и совместная работа над проектами модернизации транспортной инфраструктуры. Стороны обсудили продолжение сотрудничества в рамках рабочих групп в части применения и доработки электротехнического оборудования, новых разработок, а также производства комплектующих из современных композитных материалов. Кроме того, прорабатываются поставки прессового и печного оборудования КЭАЗ для развития производственных мощностей АО «ЭЛТЕЗА».

Партнерство компаний не ограничивается текущими проектами, а включает совместную работу на этапе проектирования крупных инфраструктурных объектов. В частности, достигнута договорённость об объединении усилий для создания решений для систем электроснабжения на железной дороге. Планируется выстраивать более плотное взаимодействие со специализированными проектными организациями для продвижения комплексных отечественных систем питания железнодорожной автоматики.

Важным шагом в области импортозамещения станет развитие сотрудничества компаний в сфере промышленной автоматизации. В частности, специалисты КЭАЗ прорабатывают возможность применения отечественных программируемых логических контроллеров серии OptiLogic L в системах СЦБ. Данное оборудование КЭАЗ соответствует требованиям Минпромторга России в части локализации и включено в Реестр российской промышленной продукции.

Стороны договорились расширять продуктовый портфель и наращивать усилия по совместному продвижению решений друг друга. Комплексный подход к развитию диалога позволит не только эффективно замещать импортное оборудование, но и создавать гибкие технологические цепочки на всём жизненном цикле продукции.

«Для транспортного сектора критически важна способность отечественных разработчиков адаптировать оборудование под жесткие технические требования конкретного проекта. КЭАЗ объединяет экспертизу разработчика, испытательного центра и производителя полного цикла. Это позволяет нам подключаться к проектам на любом этапе — от точечного подбора компонентов до создания кастомизированных систем с последующим сопровождением. Благодаря кооперации с Нацпроектстроем заказчики получают надежные, полностью независимые от импорта решения с гарантией технической поддержки», — отметил председатель совета директоров ГК КЭАЗ Андрей Канунников.

«Наше сотрудничество охватывает широкий круг задач, связанных с укреплением отечественной компонентной базы и созданием современных инженерных решений. Объединяя компетенции, научно-технический потенциал и производственные возможности наших компаний, мы формируем основу для разработки и внедрения конкурентоспособных российских технологий, обеспечивающих надежность, технологическую независимость и долгосрочное развитие транспортной инфраструктуры», — подчеркнул управляющий директор Дивизиона ЖАТ ГК «Нацпроектстрой» Константин Хромушкин.

Стратегическое партнёрство КЭАЗ и Нацпроектстроя развивается в рамках подписанного в августе 2026 года в рамках международной конференции «PRO//Движение. Транспортные системы управления» соглашения. Для КЭАЗ эта работа является системным вкладом в формирование независимой технологической базы российского транспорта. Специализированное оборудование компании для систем связи и автоматики проектируется с учетом экстремальных условий эксплуатации, включая устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам, температурным перепадам и нестабильности параметров питающей сети.