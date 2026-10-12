Новая система Stow & Go оптимизирует транспортировку катушек с проводами и кабелями

Базирующаяся в Техасе американская компания Longhorn Reels, которая специализируется на производстве металлических изделий и компонентов по индивидуальным проектам и чертежам заказчика, включая разработку специализированных решений для работы с проводами и кабелями в промышленных условиях, и обладающая более чем 46-летним опытом в этой сфере, представила мобильную систему Stow & Go Spool Transport System — решение для транспортировки материалов, предназначенное для упрощения перемещения тяжёлых грузов на рабочих площадках, складах и производственных помещениях. Эта система расширяет ассортимент оборудования компании для производства проводов, кабелей и промышленного оборудования.

Система Stow & Go была разработана для решения проблем, связанных с перемещением тяжёлых катушек внутри предприятий или между рабочими площадками. Ключевое преимущество этой системы — интегрированные элементы для погрузки вилочным погрузчиком. Встроенные карманы для вилочных погрузчиков позволяют бригадам загружать и выгружать материалы без подъёма вручную, что упрощает погрузочно-разгрузочные работы в условиях активной работы и ускоряет рабочий процесс. Изготовленная из прочных материалов тележка для кат

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