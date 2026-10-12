От заводов до промпарков: по программе МПТ в Москве создадут 50 промышленных объектов

Программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) способствует развитию современной производственной инфраструктуры в разных районах Москвы, повышая привлекательность промышленного строительства для частных инвесторов. Благодаря этому в городе возводятся новые заводы, технопарки и другие производственные объекты. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Программа МПТ создала условия, при которых девелоперам выгодно инвестировать не только в строительство офисной и торговой недвижимости, но и в современную производственную инфраструктуру. Для производственных проектов при расчете льготы предусмотрены самые высокие коэффициенты среди всех направлений программы. В результате сегодня в рамках МПТ согласовано строительство 50 промышленных объектов общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров. После их выхода на проектную мощность здесь смогут работать порядка 44 тысяч человек», — добавил Анатолий Гарбузов.

Один из крупных промышленных проектов реализован в Зеленограде, где весной 2026 года открылся комплекс площадью 86 тысяч квадратных метров. В его состав вошли три высокотехнологичных завода строительной отрасли и технопарк, обеспечившие создание более 800 рабочих мест. Предприятия выпускают газобетон, архитектурные стеклопакеты, светопрозрачные конструкции и модульные фасады, а в технопарке разместилось производство санитарно-технических кабин. Земельный участок для строительства комплекса город предоставил инвестору в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Еще один пример — промышленный парк «Кувекино», первую очередь которого ввели в эксплуатацию летом 2026 года. Отличительной особенностью комплекса стали фасады в стиле индустриального неофутуризма с масштабными муралами, сочетающими технологические и природные мотивы. Площадка формата лайт индастриал рассчитана на размещение как малого и среднего бизнеса, так и крупных компаний: после завершения проекта ее площадь достигнет 340 тысяч квадратных метров, а число рабочих мест превысит четыре тысячи. Первые резиденты уже разместились в парке — среди них дистрибьютор косметической продукции «Бутикле» и производитель гидроизоляционных материалов «Пенетрон».

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут порядка 330 объектов общей площадью около 11 миллионов квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы будет привлечено порядка четырех триллионов рублей, что позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.