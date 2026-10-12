РЖД выполнили капитальный ремонт 578,3 км пути в сентябре

53 минуты назад
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Источник:
РЖД
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Железнодорожники выполнили капитальный ремонт 578,3 км пути на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2026 года. Сотрудники компании заменили изношенные рельсы, восстановили земляное полотно, очистили балластный слой. Кроме того, за месяц они отремонтировали 235 стрелочных переводов.

Также проведена планово-предупредительная выправка 3413 км пути и 3261 стрелочного перевода. В ходе таких работ железнодорожники восстанавливают геометрию пути, что повышает плавность и скорость движения поездов.

С начала года проведен капитальный ремонт уже более 3,3 тыс. км пути.

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