Роман Новиков высоко оценил темпы строительства обхода города Орла в составе трассы М-2 «Крым»

В ходе рабочего визита в Орловскую область руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков осмотрел ход строительства обхода города Орла. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, а также начальник ФКУ Упрдор Москва – Харьков Андрей Турчанинов.

Отметим, что строительство современной четырехполосной дороги II категории является одним из важнейших и масштабных проектов региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Трасса общей протяженностью более 16 км с двумя разноуровневыми транспортными развязками, 13 мостами и путепроводами позволит вывести транзитный транспорт с городских улиц и значительно сократит количество заторов в Орле, а также повысит уровень безопасности для всех участников дорожного движения.

Сейчас на объекте задействовано 85 единиц техники и 198 рабочих, его общая готовность составляет 48 %. В стадии завершения находятся земляные работы, переустройство коммуникаций, устройство локальных очистных сооружений, а также железобетонных труб. Выполнен большой объем (более 70 %) по устройству песчано-подстилающего слоя и щебеночно-песчаной смеси. На участке протяжностью более восьми километров устроено покрытие из асфальтобетона в два слоя.

Что касается искусственных сооружений, то, по словам начальника ФКУ Упрдор Москва – Харьков Андрея Турчанинова, на сегодняшний день работы выполнены на 57 %. На мостах через ручей Норов и реку Цон, а также на путепроводах через две региональные дороги и федеральную трассу М-2 «Крым» смонтированы балки пролетных строений. Сейчас на объектах ведется устройство гидроизоляции опор, бетонирование и армирование продольных швов.

Роман Новиков высоко оценил ход работ и отметил вклад региональных властей в высокие темпы строительства. «На старте проекта были быстро проведены все подготовительные работы. Нас поддержали в вопросах, связанных с высвобождением территории, с переустройством коммуникаций и со всей разрешительной документацией. Главное, что объект полностью обеспечен финансированием в рамках национального проекта, который реализуется по поручению Президента Российской Федерации. Для нас очень важно сдать этот объект вовремя, и мы будем нацеливаться на его досрочный ввод», – заявил он и особо подчеркнул, что обход города Орла имеет огромное значение для всей транспортной системы страны. Новая дорога соединит две федеральные трассы: М-2 «Крым» и Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск», что позволит оптимизировать логистику в направлениях Беларусь – Казахстан и Брянск – Ростов.

В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил руководство Росавтодора и рассказал, что после ввода дороги в эксплуатацию регион планирует перенаправить до 15 тысяч машин в сутки за пределы областной столицы.

«Это станет настоящим „глотком воздуха“ для города. Мы сможем существенно разгрузить Карачевское шоссе и переулок Маслозаводской, снизить износ городских дорог, а также значительно повысить комфорт для автолюбителей», – сообщил он.

До конца текущего года на объекте строительства планируется завершить работы по устройству земляного полотна, оставшихся водопропускных труб, а также выполнить большую часть работ по конструктивным слоям дорожной одежды и смонтировать балки пролетных строений на всех искусственных сооружениях. Строительство дороги в обход областного центра планируется завершить в 2027 году, что на один год раньше намеченного срока.

Роман Новиков и Андрей Клычков подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию по развитию и модернизации дорожной сети Орловской области.