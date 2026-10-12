Суд обязал продавца кабеля на Wildberries возместить расходы на испытания

Как сообщил EL-Комитет НОПСМ, Никулинский районный суд Москвы вынес решение по делу № 02-5349/2026, связанному с реализацией кабельной продукции через интернет-магазин. Ответчиком выступил ИП Аулова Н.В., магазин «АтлантPRO» на маркетплейсе Wildberries.

Суд обязал ответчика возместить расходы на закупку и испытания продукции, а также судебные издержки. Общая сумма заявленных требований почти в 20 раз превысила стоимость отобранных образцов. Кроме того, продавец должен проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности продукции.

Основанием для обращения в суд стали результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2×2,5 ТКЗ, приобретённого у данного продавца. По информации EL-Комитета НОПСМ, в продукции выявлены существенные отклонения от базовых требований ГОСТ 31996-2012, в том числе требований пожарной безопасности. Комитет квалифицирует исследованный образец как контрафактную кабельную продукцию.

Как отметили в организации, ответчик и его представители не участвовали в судебных заседаниях и не направили ответы на предъявленные претензионные и исковые требования.

Средства, получаемые EL-Комитетом по результатам претензионной и судебной работы, направляются на закупку новых образцов кабельной продукции, проведение испытаний и экспертиз. В ближайшее время организация планирует провести повторный отбор товаров в магазине «АтлантPRO».

EL-Комитет НОПСМ рекомендовал покупателям внимательно проверять характеристики кабеля и прилагаемую документацию. Организация также призвала отказаться от приобретения и применения продукции торговой марки ТКЗ из-за возможных рисков для безопасности.