УНКОМТЕХ примет участие в международной выставке «Рудник-2026»

ТД УНКОМТЕХ примет участие в 11-й Международной выставке оборудования и технологий горнодобывающей отрасли и Горнопромышленном форуме «Рудник». Мероприятие пройдёт с 27 по 29 октября 2026 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Выставка объединит производителей оборудования, поставщиков технологических решений и специалистов добывающей промышленности из России и других стран. В экспозиции будут представлены машины и оборудование для горных работ, запасные части и комплектующие, лабораторно-аналитические комплексы, средства автоматизации и IT-решения, системы промышленной безопасности, а также технологии в сфере энергетической эффективности, экологии и охраны окружающей среды.

Представители УНКОМТЕХ будут работать на стенде 1С52. Посетители смогут ознакомиться с кабельно-проводниковой продукцией компании и обсудить решения для предприятий горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, энергетических объектов и производственной инфраструктуры.

УНКОМТЕХ является одним из крупнейших поставщиков кабельно-проводниковой продукции в России и странах СНГ. В структуру компании входят 20 региональных филиалов, а сбытовые подразделения работают в России, Казахстане и Беларуси. Компания поставляет продукцию для энергетической, нефтегазовой, транспортной, машиностроительной, строительной и других отраслей промышленности.

Выставка «Рудник-2026» состоится 27–29 октября по адресу: Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2, МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация, электронный билет предоставляется бесплатно.