В Калининграде почти за 880 млн рублей построят новую улицу Юбилейную

В Калининграде построят улицу Юбилейную. На реализацию проекта из городского бюджета выделили 885,8 миллиона рублей, сообщает портал RosTender.info.

Заказчик объявил конкурс на выбор подрядной организации. Заявки принимаются до 21 октября 2026 года. Победитель выполнит работы за 397 дней с момента заключения контракта. Строительство включает подготовительные работы, укладку дорожного покрытия и обустройство необходимых инженерных коммуникаций. Новый участок улучшит транспортную доступность и разгрузит существующую дорожную сеть района. Проект повысит комфорт и безопасность передвижения для жителей и гостей Калининграда.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.