«Росатом» и Teletech подписали соглашение о локализации сборки систем накопления энергии в Египте

Топливный дивизион «Росатома» (бизнес-направление «Накопители энергии») и египетская технологическая компания Telecom and Technology Co. (Teletech) подписали соглашение о создании мощностей для локальной сборки, обучении персонала и поэтапном расширении производства в Египте. Потенциальная мощность локализованного производства составит 500 МВт*ч в год.

С российской стороны в церемонии подписания соглашения принял участие директор офиса «Росатома» в Египте Мурад Асланов, со стороны Teletech – технический директор компании Эхаб Саад.

В настоящее время В Топливном дивизионе «Росатома» развивается полная цепочка производства накопителей энергии от изготовления электродов, ячеек, систем управления батареей и модулей до готовых тяговых аккумуляторов и стационарных систем накопления энергии. В числе ключевых направлений – интеграция накопителей с возобновляемыми источниками энергии, повышение надёжности электроснабжения, компенсация резкопеременной нагрузки и применение батарей в автономных энергосистемах. Сотрудничество «Росатома» с египетскими партнерами создаст платформу для развёртывания в Египте современных решений по накоплению энергии в электроэнергетике, телекоммуникациях, центрах обработки данных, нефтегазовой отрасли и других промышленных применениях.

«Энергетический переход Египта всё больше зависит от способности сочетать диверсифицированный энергобаланс с устойчивой инфраструктурой и более сильными местными промышленными возможностями. Создание локальных мощностей по производству систем накопления энергии может поддержать стабильность энергосети по мере расширения возобновляемой энергетики, снизить зависимость от импортируемых технологий и внешних цепочек поставок, а также развить отечественную техническую экспертизу. В этом смысле наше сотрудничество с египетскими партнёрами, такими как Teletech, напрямую поддерживает видение Египта до 2030 года в области интеграции возобновляемых источников, локализации технологий и более надёжной и эффективной энергетической инфраструктуры», – заявил директор странового офиса «Росатома» в Египте Мурад Асланов.

«Соглашение заключено в период значительных преобразований в мировом энергетическом секторе, когда страны стремятся к созданию более надёжных, диверсифицированных и устойчивых энергетических систем. На этом фоне партнёрство Teletech и «Росатома» представляет собой своевременный шаг к укреплению энергетической инфраструктуры Египта: мы объединяем передовую технологию накопления энергии на литий-ионных батареях с местными возможностями реализации. Помимо развёртывания технологий, сотрудничество поможет укрепить гибкость цепочек поставок и развить местную экспертизу, необходимую для следующего этапа развития энергетики Египта», – отметил главный технический директор Teletech Ихаб Саад.

Создание площадки для локальной сборки литий-ионных батарей напрямую поддерживает цели Плана устойчивой чистой энергетики Египта до 2030 года, который отдаёт приоритет диверсификации национального энергобаланса, интеграции возобновляемых источников энергии и локализации передовых энергетических технологий. Обеспечивая локальную сборку систем накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS), соглашение способствует снижению зависимости от импорта энергоносителей, поддерживает стабильность энергосети по мере роста доли возобновляемых источников и помогает развивать национальный технический потенциал.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион «Росатома» является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. http://www.tvel.ru

Бизнес-направление «Накопители энергии» развивается в рамках Топливного дивизиона. Оно призвано обеспечить производство литий-ионных систем хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания; гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации; тяговых батарей для электротранспорта, спецтехники и других направлений. Реализуются проекты по строительству гигафабрик в Калининградской области и Новой Москве по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Старт Калининградской «гигафабрики» состоялся в 2025 году, производство в Новой Москве заработает в 2026 году. По прогнозам заводы общей мощностью выпускаемых устройств около 8 ГВт*ч обеспечат аккумуляторными батареями около 100 тысяч электромобилей в год. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. Крупные российские компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе. http://www.renera.ru

Telecom and Technology Co. (Teletech) – египетская технологическая и телекоммуникационная компания, имеющая опыт в закупках, предпродажной подготовке, реализации проектов, проектировании и внедрении технологий, логистике и складском хранении. Компания участвовала в крупных проектах в Египте, включая национальные инициативы в области образования и государственного развития.