«Росатом» завершил оснащение АЭС «Руппур» (Бангладеш) системами управления энергоблоками

АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») завершило оснащение первого и второго энергоблоков АЭС «Руппур» автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП). АЭС «Руппур» с двумя энергоблоками с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ сооружается АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ», Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») в Республике Бангладеш.

В состав АСУ ТП, поставленных на первую атомную станцию в Бангладеш АО «РАСУ», входят программно-технические комплексы контроля, управления и обеспечения безопасности технологических процессов. Это порядка 20 000 единиц оборудования для 43 систем. Они обеспечат контроль более 7000 технологических параметров, в том числе стабильности работы реакторной установки.

В составе «мозга» энергоблоков АЭС будет использоваться ассистент – Система информационной поддержки оператора (СИПО), созданная АО «РАСУ» на базе цифрового двойника энергоблока. Система уже интегрирована и участвует в пусковых операциях энергоблока № 1, её также установят на энергоблоке № 2. Она обобщает разрозненную технологическую информацию, представляя ее в удобной для восприятия форме, что делает работу операторов более удобной и эффективной. СИПО анализирует показатели от 360 технологических систем, выявляет отклонения и в форме подсказок дает оператору рекомендации по выбору более чем из 80 инструкций, включая противоаварийные.

«АЭС “Руппур” – это не только крупнейший объект сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Бангладеш, но и наш флагман в использовании современных технологий автоматизации и управления. Это первая зарубежная станция “Росатома”, на которой внедрена Система информационной поддержки оператора. Использование системы позволяет увеличить скорость реагирования и снизить эксплуатационные издержки. Благодаря уникальной российской разработке, персонал пунктов управления энергоблоками получит надежного помощника», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200. Флагманские реакторы «Росатома» ВВЭР-1200 уже доказали свою эффективность и надежность при эксплуатации референтных энергоблоков. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Сейчас эксплуатируются уже шесть энергоблоков на базе таких реакторов – четыре в России и два в Республике Беларусь. Активное строительство АЭС по российской технологии идет в Египте, Венгрии, Турции и Китае. На площадке в Республике Казахстан идут изыскательские работы для строительства двух блоков на базе ВВЭР-1200.

Дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом» («АСУ ТП и электротехника», управляющая компания – АО «Росатом Автоматизированные системы управления», «РАСУ») объединяет отраслевые компетенции в области промышленной автоматизации, приборостроения и электротехники, формируя технологическую основу управления объектами ядерной энергетики и промышленности. Дивизион выступает комплектным поставщиком систем управления, контроля и распределения энергии для АЭС на всех этапах жизненного цикла десятков действующих и строящихся энергоблоков в России и за рубежом, а также промышленных предприятий, солнечных и ветроэлектростанций. В состав дивизиона входят: научный институт с собственным производством; компания-изготовитель радиоизотопных приборов; а также лидер рынка преобразовательной техники и электрозарядной инфраструктуры.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.