«Россети Новосибирск» обеспечили электроснабжение детской поликлиники в Барабинске по постоянной схеме

Компания «Россети Новосибирск» завершила технологическое присоединение к электросетям новой детской поликлиники в Барабинске , строительство которой велось в рамках национального проекта. Объект получил необходимую мощность в объеме 180 кВт и обеспечен надежным электроснабжением по постоянной схеме.

В рамках реализации проекта энергетики выполнили комплекс технических мероприятий. От распределительного устройства трансформаторной подстанции проложено более 220 метров кабельных линий электропередачи 0,4 кВ. Кроме того, на объекте установлены два современных комплекса учета электроэнергии и смонтированы новые защитные аппараты, которые обеспечивают строгое соблюдение требований селективности и быстродействия автоматики. Это позволяет оперативно локализовывать участки электросетей при технологических нарушениях, не затрагивая работу всей системы, что особенно важно для медицинского учреждения. Все использованное оборудование - российского производства.

Все работы завершены в установленные сроки. Совокупный объем инвестиций сетевой организации в реализацию проекта составил более 2 миллионов рублей.

Современный четырехэтажный медицинский корпус площадью почти пять тысяч квадратных метров имеет стратегическое социальное значение для города и района. Учреждение рассчитано на 250 посещений в смену, здесь будут получать полноценную медицинскую помощь более девяти тысяч детей и подростков. В начавшемся отопительном сезоне поликлиника получает электроснабжение по надежной постоянной схеме, что не только обеспечивает стабильную работу современного высокотехнологичного оборудования, но и создает комфортные и безопасные условия для медицинского персонала и маленьких пациентов.